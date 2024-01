POL-EL: Meppen - Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots) - Gestern zwischen 16.40 Uhr und 17.30 Uhr wurde mutmaßlich beim Vorbeifahren an einem in der Bentheimer Straße in Höhe einer Bankfiliale geparkten blauen VW Passat der Seitenspiegel beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr