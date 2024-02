Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter wirft Scheibe von vollbesetztem Linienbus mit Backstein ein: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Sonntagabend mit einem Backstein die Seitenscheibe eines Linienbusses an der Haltestelle "Am Stern" eingeworfen. Nach bisherigem Kenntnisstand blieben die rund 35 Fahrgäste in dem Bus glücklicherweise unverletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den in Richtung Altmarkt geflüchteten Täter geben können. Es soll sich um einen ca. 35 Jahre alten, 1,70 bis 1,80 Meter großen und schlanken Mann gehandelt haben, der mit einer dunklen Jacke mit Kapuze bekleidet war.

Wie der Busfahrer der aufnehmenden Streife des Polizeireviers Mitte schilderte, hatte er gegen 18:10 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße an der Haltestelle "Am Stern" angehalten, um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Kurz nachdem sich der Bus in Richtung Mauerstraße in Bewegung gesetzt hatte, warf der unbekannte Täter plötzlich von außen mit dem Stein die Scheibe auf der rechten Seite des Busses im Bereich des hinteren Einstiegs ein, sodass diese komplett zerbarst und die Scherben sich im gesamten Bus verteilten. Warum der Mann die Scheibe eingeworfen hat, ist bisher noch völlig unbekannt. Den Backstein als mutmaßliches Tatmittel stellten die Polizisten sicher.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Fahrgäste oder Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

