POL-KS: Raub auf Tankstelle in Calden. Polizei sucht Zeugen.

Kassel (ots)

Am Sonntag, den 18. Februar kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Holländischen Straße in Calden. Zwei unbekannte Täter betraten den Verkaufsraum der Tankstelle. Einer der Täter war mit einer Pistole bewaffnet. Die Angestellte der Tankstelle, welche sich allein in dem Objekt aufhielt, wurde von den Tätern aufgefordert sich in den hinteren Bereich des Raumes zu bewegen. Die Täter entwendeten alkoholische Getränke und entnahmen Bargeld in unbekannter Höhe aus der Kasse. Die Beute wurde in eine helle Plastiktüte gepackt. Im Anschluss verließen beide Täter die Tankstelle und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. ca. 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank, dunkle Hose und schwarze Jacke mit Kapuze. Der Täter trug einen weißen Mund- Nasen-Schutz und führte eine Pistole mit.

2. ca. 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank, helle Hose und schwarze Jacke mit Kapuze. Der Täter trug einen weißen Mund-Nasen- Schutz.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

