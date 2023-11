Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Tankstelle an der Hafenstraße - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Nach einem Einbruch in eine Tankstelle an der Hafenstraße am Sonntagmorgen (19.11., 6:55 Uhr) ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war eine Zeugin mit ihrem Fahrrad an der Tankstelle vorbeigekommen. Dort habe sie dann ein lautes Klirren gehört, die eingeschlagene Eingangstür zur Tankstelle bemerkt und den Einbrecher aus den Räumen kommen sehen. Dieser habe sich auf ein Damenfahrrad gesetzt und sei in Richtung Busbahnhof davongefahren. Die Münsteranerin wählte die "110".

Der Täter sei etwa 1,70 Meter groß und habe eine zierliche Statur sowie dunkles strubbeliges Haar und einen Dreitagebart. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein und eine dunkle Mütze getragen haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

