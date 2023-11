POL-MS: Gang über die rote Fußgängerampel führt ins Gefängnis - 20-Jähriger leistet Widerstand

Münster (ots) - Zwei unbekannte Männer haben am Samstagabend (18.11., 23:50 Uhr) am Berliner Platz einem 30-Jährigen unbemerkt seine Geldbörse entwendet. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Das Duo sprach den Münsteraner zunächst an und fragte nach Zigaretten. Während der 30-Jährige eine Schachtel aus seiner Tasche holen wollte, tanzten die beiden ...

