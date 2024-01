Polizei Köln

POL-K: 240122-3-K Unbekannte greifen Kölner mit Messer an - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei sucht zwei Männer, die in der Nacht auf Sonntag (21. Januar) in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Köln-Buchheim einen 42-Jährigen überfallen und mit Messern verletzt haben sollen. Nach ersten Erkenntnissen sollen die schwarz gekleideten und etwa 1,70 Meter großen Männer in der Garage an der Alten Wipperführter Straße gegen 2.30 Uhr auf ihr Opfer gewartet und dieses angegriffen haben. Zeugenaussagen zufolge habe der 42-Jährige sich vorher in einer Shisha-Bar in der Vincenzstraße in Köln-Mülheim mit einem weiteren Unbekannten gestritten. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 55 prüfen nun ein Zusammenhang und bitten Zeugen, die an einem der genannten Orte oder auf dem Weg dazwischen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ph/kk)

