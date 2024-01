POL-K: 240119-3-K Mehrere Versammlungen am Wochenende in Köln - Polizei erwartet Verkehrsbeeinträchtigung

Köln (ots) - Die Polizei Köln hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (18./19. Januar) im Bereich einer Baustelle nahe der Straße Am Kölnberg in Meschenich zwei 43 und 33 Jahre alte mutmaßliche Diebe gestellt. Gegen 23.40 Uhr sollen die Männer versucht haben, auf dem umzäunten Baustellengelände Dieselkraftstoff von einer Straßenwalze in Kanister abzufüllen. Angesichts der eintreffenden Streifenbeamten ...

