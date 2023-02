Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Räuberischer Diebstahl

28-Jähriger auf frischer Tat durch Zeugen festgehalten

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Donnerstag (23. Februar 2023) gegen 17:00 Uhr kam es in einem Geschäft an der Umgehungsstraße in Aldekerk zu einem Räuberischen Diebstahl. Der Kassiererin fiel ein 28-jähriger Mann aus Enningerloh nach einem Ladendiebstahl auf, als er ohne zu bezahlen an der Supermarktkasse vorbeiging. Sie sprach den 28-Jährigen darauf an, woraufhin dieser in Richtung Ausgang flüchtete.

Ein 41-jähriger Mann aus Kerken und ein 21-jähriger Bundespolizist, der privat unterwegs war, bemerkten die Flucht und nahmen beherzt die Verfolgung auf. Auf dem Parkplatz hielten sie den Mann fest, bis die Streifenwagenbesatzung eintraf.

Während dieser Zeit wehrte sich der 28-Jährige gegen das Festhalten, obwohl sich der Zeuge als Polizeibeamter zu erkennen gab. Der Polizeibeamte verletzte sich leicht, der Zeuge aus Kerken, der zivilcouragiert geholfen hatte, blieb glücklicherweise unverletzt. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen letztlich mit zur Wache. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei einige Hinweise zu Zivilcourage geben: Rufen Sie die Polizei unter Notruf 110 an. Helfen Sie, aber bringen Sie sich nicht in Gefahr. Bitten Sie andere um Mithilfe. Prägen Sie sich Tätermerkmale ein. Kümmern Sie sich um Opfer und sagen Sie als Zeuge aus. Danke! (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell