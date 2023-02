Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus PKW

Scheibe eingeschlagen

Kleve (ots)

Zwischen Mittwoch, 23:00 Uhr, und Donnerstag (23. Februar 2023), 06:15 Uhr, sind unbekannte Täter einen am Fahrbahnrad der Böcklerstraße geparkten VW Golf angegangen. Sie schlugen eine Scheibe des Wagens ein und entwendeten ein Kreissäge-Set der Marke Hilti aus dem Fahrzeuginnenraum. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

