Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Gefährliche Körperverletzung

Unbekannter Täter greift Frau mit Besenstiel

Kevelaer (ots)

Am Donnerstag (23. Februar 2023) kam es gegen 12:15 Uhr an der Weezer Straße in Kevelaer, zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter betrat das Grundstück des späteren Opfers und schlug mit einem Besenstiel auf die Mauer eines Nachbargrundstücks ein. Die Bewohnerin des Grundstücks sprach den Mann an und forderte Ihn auf das Schlagen zu unterlassen bzw. ihr Grundstück zu verlassen. Daraufhin beschimpfte der unbekannte männliche Täter die Frau und schlug Sie mehrfach mit dem Besenstiel. Die Frau wurde durch die Schläge leicht verletzt, während sich der Täter vom Tatort entfernte.

Die Geschädigte konnte den Täter wie folgt beschreiben:

- männlich - ca. 170cm bis 175cm groß - ca. 25 Jahre alt - schlanke Figur - laute Stimme (sprach fließend hochdeutsch)

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell