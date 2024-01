Polizei Köln

POL-K: 240119-2-K Diesel von Baumaschine abgezapft

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (18./19. Januar) im Bereich einer Baustelle nahe der Straße Am Kölnberg in Meschenich zwei 43 und 33 Jahre alte mutmaßliche Diebe gestellt. Gegen 23.40 Uhr sollen die Männer versucht haben, auf dem umzäunten Baustellengelände Dieselkraftstoff von einer Straßenwalze in Kanister abzufüllen. Angesichts der eintreffenden Streifenbeamten versuchten die Verdächtigen, zu flüchten. Während der Ältere sich nach kurzer Verfolgung stoppen ließ, flüchtete sein Begleiter auf das schneebedeckte Feld, wo er von Unterstützungskräften fixiert wurde. Am Tatort stellten die Polizisten drei bereits gefüllte und sieben noch leere Kanister sicher. Im Polizeipräsidium wurde die Identität der mutmaßlichen Diebe zweifelsfrei festgestellt. Beide müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten. (cg/iv)

