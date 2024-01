Polizei Köln

POL-K: 240118-2-K Halskette am Musical Dome entrissen - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Mit Bildern aus Überwachungskameras an der Veranstaltungshalle Musical Dome sowie dem benachbarten Hauptbahnhof in der Kölner Innenstadt fahndet die Kripo Köln derzeit nach zwei etwa 20 - 25 Jahre alten, circa 1,70 - 1,80 Meter großen, dunkelhaarigen und bärtigen Männern. Einer der Verdächtigen soll am Sonntag (3. September 2023) gegen 13.20 Uhr vor dem Eingang der Halle an der Goldgasse einer wartenden älteren Dame (69) ihre Halskette entrissen haben. Zusammen mit seinem Begleiter sei der Räuber mit seiner Beute geflüchtet.

Die Fahndungsfotos sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/125006

Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/kk)

