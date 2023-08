Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugen nach Unfallflucht in Warburg-Germete gesucht

Warburg (ots)

Bei Ermittlungen nach einer Unfallflucht sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter Zeugen. Diese ereignete sich bereits am Donnerstagmorgen, 24.08.2023, am Germeter Kurmittelhaus am Franziskus-Quellen-Weg 1.

Ein 64-jähriger Mann aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg parkte einen grauen Volkswagen mit der Landkreiskennung "HSK" zwischen 08:30 und 09:30 Uhr auf dem dortigen Parkplatz. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er, dass der Volkswagen an der hinteren linken Seite beschädigt wurde. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zu dem Verursacher oder dem verursachenden Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell