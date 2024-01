Polizei Köln

POL-K: 240116-4-K Mehrere 10.000 Menschen demonstrieren in der Innenstadt - Versammlungsweg geändert

Köln (ots)

Mehrere 10.000 Menschen haben am Dienstagabend (16. Januar) unter dem Motto "Demonstration gegen die Massenabschiebungen von AFD und Co und steigende rassistische Hetze von Rechts" demonstriert. Bei der Auftaktveranstaltung kam es auf dem Heumarkt sowie in umliegenden Straßen aufgrund des unerwartet großen Zulaufs zu Gedränge, worauf Einsatzleiterin Mareike de Valck mit der Anmelderin der Versammlung eine neue Aufzugsstrecke um den Neumarkt und von dort über die Deutzer Brücke zur Deutzer Werft vereinbarte und die Auflage erteilte, früher als geplant loszugehen. Es nahmen so viele Menschen an dem Aufzug teil, dass die Zugspitze bereits die Deutzer Werft erreicht hatte, als die letzten Teilnehmer am Heumarkt starteten. Die Polizei war mit mehreren Hundertschaften im Einsatz. Zum Schutz der Versammlungsteilnehmer war die Deutzer Brücke für mehrere Stunden für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Versammlung endete nach einer Schlusskundgebung auf der Deutzer Werft gegen 22.40 Uhr. (ph/de)

