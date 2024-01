POL-K: 240117-1-K/HS/BAB Zeugensuche nach schwerem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 61

Köln (ots) - Mehrere 10.000 Menschen haben am Dienstagabend (16. Januar) unter dem Motto "Demonstration gegen die Massenabschiebungen von AFD und Co und steigende rassistische Hetze von Rechts" demonstriert. Bei der Auftaktveranstaltung kam es auf dem Heumarkt sowie in umliegenden Straßen aufgrund des unerwartet ...

mehr