Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, Am Büh 1

Freitag, 06.10.2023, 17:45 Uhr

HARDEGSEN (sch) Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag wurde ein Kind leicht verletzt. Ein 12-jähriger Junge fuhr mit seinem Fahrrad aus einer Hofeinfahrt in die Straße Am Büh ein und übersah hierbei den zu diesem Zeitpunkt von rechts querenden, vorfahrtsberechtigten 74-jährigen PKW-Führer.

Zwischen dem PKW und dem Fahrrad kommt es zu einem leichten Zusammenstoß. Hierbei zog sich der 12-jährige Junge leichte Schürfwunden an Armen und Beinen zu. Eine medizinische Behandlung war nicht notwendig. Sowohl am Fahrrad als auch am PKW entstanden leichte Sachschänden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle

Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell