LPI-J: Scheibe eingeschlagen

Jena (ots) - Am Sonntagmittag teilte man der Polizei mit, dass an einer Seitentür eines leerstehenden, ehemaligen Industriegebäudes in der Camburger Straße Hebelspuren entdeckt wurden. Wie sich herausstellte, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu dem Gebäude, indem sie die Tür aufhebelten. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit noch geprüft. An der Tür entstand ein Sachschaden. Rückfragen bitte an: ...

