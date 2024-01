Polizei Köln

POL-K: 240118-3-K Polizisten nehmen mutmaßlichen Café-Einbrecher fest - Haftrichter

Köln (ots)

Nur wenige Minuten nach einem Einbruch in ein Café im Stadtteil Ehrenfeld haben Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen (18. Januar) einen Verdächtigen (44) noch in Tatortnähe gefasst. Die Beamten stellten bei der Durchsuchung des 44-Jährigen einen Schraubendreher und ein Taschenmesser sicher.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Festgenommene gegen 3 Uhr eine Terrassentür aufgehebelt und sich so Zugang zu dem Gebäude am Hans-Böckler-Platz verschafft haben. Der 42 Jahre alte Betreiber des Cafés wurde über ein Sicherheitssystem alarmiert und beschrieb den Polizisten anhand des Videomaterials aus dem Inneren das Erscheinungsbild des Verdächtigen - Festnahme.

Das auf der verschneiten Peter-Dedenbach-Straße liegende Diebesgut, mehrere Spirituosenflaschen, stellten die Beamten ebenfalls sicher.

Der 45-jährige Wohnungslose soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (iv/cg)

