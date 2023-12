POL-CUX: Demonstration am BAB Kreisel in Cuxhaven beendet (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven.Im Zuge der heutigen Demonstrationen der Landwirte im gesamten norddeutschen Raum kommt es aktuell am BAB Kreisel in Cuxhaven zu einer Versammlung von ca. 40 Traktoren. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Es wird empfohlen das Gebiet zu umfahren. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cuxhaven Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stephan Hertz Telefon: 04721-573-404 E-Mail: ...

