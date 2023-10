POL-MI: Audi-Fahrerin touchiert Baum

Rahden (ots) - In der Nacht zu Donnerstag ist es in Rahden zu Einbrüchen in zwei Kindergärten gekommen. Den Erkenntnissen nach suchten Unbekannte in der Zeit, Mittwoch 17 Uhr bis Donnerstag, 6.55 Uhr die Kindertagesstätte "Die Wilde 13" in der Robert-Koch-Straße heim und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Daraus entwendeten die Täter den Ermittlungen zufolge technische Geräte. Im Zeitraum ...

