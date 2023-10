Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfall in Fabbenstedt: Motorradfahrer (24) schwer verletzt

Espelkamp (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Espelkamp bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Fabbenstedt.

Den Erkenntnissen nach war ein 19-Jähriger mit seinem Opel gegen 18.30 Uhr auf der Fabbenstedter Straße in Richtung Fiestel unterwegs. An der Einmündung zur Weißdornstraße wollte er nach links in diese abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 24-jährigen Mannes aus Espelkamp. Nachdem der Ducati-Fahrer gegen die Beifahrerseite des Opel prallte, stürzte er auf den Asphalt und blieb schließlich schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Mann, bevor er von einem Krankenwagen zur weiteren Versorgung nach Lübbecke gebracht wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

