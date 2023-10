Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher treiben in Kindergärten ihr Unwesen

Rahden (ots)

In der Nacht zu Donnerstag ist es in Rahden zu Einbrüchen in zwei Kindergärten gekommen.

Den Erkenntnissen nach suchten Unbekannte in der Zeit, Mittwoch 17 Uhr bis Donnerstag, 6.55 Uhr die Kindertagesstätte "Die Wilde 13" in der Robert-Koch-Straße heim und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Daraus entwendeten die Täter den Ermittlungen zufolge technische Geräte.

Im Zeitraum Donnerstag, 0.30 Uhr bis 6 Uhr kam es zudem in den evangelischen Kindergarten Löwenzahn in der Schulstraße zu einem Einbruch. Aus diesem nahm man den ersten Angaben zufolge hingegen keine Wertgegenstände mit sich.

Hinweise zu den Taten werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 erbeten.

