Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: War es ein Giftköder?- Hund verstorben

Osnabrück (ots)

Die Polizei hat am Montag einen Verdachtsfall auf einen Giftköder aufgenommen. Ein Hund war seinem Herrchen am Montagmittag entlaufen. Nach einer über dreistündigen Suche wurde der Hund jedoch nur noch leblos im Gabrielweg aufgefunden. Das Tier wies schaumiges Blut am Maul auf. Demnach kann eine Vergiftung nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund des kurzen Zeitraums, der dafür nötig war, den Hund zu töten, könnte es sich um ein stärkeres Gift als herkömmliches Rattengift gehandelt haben. Die Polizei bittet nun Zeugen, denen im Bereich des Fundortes ausgelegtes Gift oder ähnliches aufgefallen ist, sich bei der Polizei unter 0541 327-3303 oder 0541/327-2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell