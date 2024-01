Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Alkoholisiert und ohne Führerschein- Polizei kontrolliert Autofahrer in der Ellerstraße

Osnabrück (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung fiel am Mittwochnachmittag gegen 14.10 Uhr ein Fahrzeug auf dem Hunteburger Weg auf. Der graue Nissan fuhr Schlangenlinien und zudem kam es zu mehreren Beinaheunfällen. Der PKW stoppte schließlich in der Ellerstraße und setzte den Rückwärtsgang ein. Hierbei kam es fast zum Zusammenstoß mit dem dahinterfahrenden Streifenwagen. Der Nissan stoppte anschließend auf einem Parkstreifen und wurde durch die Polizisten kontrolliert. Am Steuer saß ein 60- jähriger Mann aus Osnabrück. Den Beamten schlug deutlicher Alkoholgeruch entgegen, der Fahrer pustete einen Atemalkoholwert von mehr als 2 Promille. Die Beschlagnahme des Führerscheins entfiel, der 60-Jährige hatte keinen. Ein Arzt entnahm dem Mann daraufhin eine Blutprobe. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

