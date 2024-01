Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Klingenmünster (ots)

Am 10.11.2024, gegen 06:25 Uhr, wurden am Ortseingang Klingenmünster, von Heuchelheim-Klingen kommend, zwei Verkehrsschilder beschädigt. In diesem Zusammenhang wird nach einem Lkw mit Anhänger gesucht. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

