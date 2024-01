Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Randalierer endet in Polizeigewahrsam

Landau (ots)

In der Nacht von Dienstag (09.01.2024) auf Mittwoch (10.01.2024) wurde der Polizei gegen 04:20 Uhr eine randalierende Person in der Horstschanze gemeldet. Die Polizeikräfte stellten vor Ort an einem ehemaligen Hotel eingeschlagene Glasscheiben sowie den Randalier fest. Da der augenscheinlich alkoholisierte 30-Jährige weiterhin uneinsichtig war, wurde er durch die Polizeikräfte in Gewahrsam genommen. Die Durchführung eines Atemalkoholtests war ihm nicht mehr möglich. Eine Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Der 30-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten.

