Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verkehrskontrollen

Germersheim (ots)

Gestern Abend führten Germersheimer Polizisten in der Rheinbrückenstraße Verkehrskontrollen durch. Hierbei wurden an insgesamt zehn Fahrzeugen technische Mängel festgestellt. Weiter hatte ein Fahrzeugführer während der Fahrt das Handy am Ohr.

