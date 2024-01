Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bild-Infos

Download

Böbingen (ots)

Am Dienstag, den 09.01.2024, ereignete sich gegen 13:49 Uhr ein schwerer Unfall auf der K6 zwischen Altdorf und Gommersheim. Ein 68-jähriger Böbinger PKW-Fahrer bog von der K35 kommend auf die K6 in Richtung Altdorf ab. Beim Abbiegevorgang geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Dieser kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb in einem angrenzenden Feld auf dem Dach liegen. Die 76-jährige Fahrzeugführerin aus Venningen des entgegenkommenden PKW wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Mannheimer Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Insassen erlitten leichte Verletzungen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden zum Erstellen eines Gutachtens sichergestellt. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme für drei Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell