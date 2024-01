Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Kapellen-Drusweiler - B427 (ots)

Am Dienstag, 09.01.2024, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der B 427 zwischen Bad Bergzabern und Oberhausen, auf Höhe der Einmündung nach Kapellen-Drusweiler (Weingut Kimmle), zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Fahrer eines Pkw Ford Fiesta überholte von Bad Bergzabern kommend in Richtung Oberhausen zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge. Beim Überholen stieß der Unfallverursacher mit einem nach links in Richtung Kapellen-Drusweiler abbiegenden Pkw Ford Mondeo zusammen. Beide Fahrzeuge kamen nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw des Überholenden blieb auf der Fahrerseite liegen. Die 4 Insassen der beiden Fahrzeuge wurden glücklicherweise nur leichtverletzt. An den beiden Pkw ist ein Totalschaden entstanden. Die Feuerwehren und der Rettungsdienst waren jeweils mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Die B 427 musste kurzzeitig vollgesperrt werden. Bis zur vollständigen Bergung der Fahrzeuge wurde die Fahrbahn temporär halbseitig gesperrt.

