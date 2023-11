POL-PPRP: zahlreiche Betrugsversuche scheitern

Ludwigshafen (ots) - Bislang Unbekannte schlugen am Montag (06.11.2023, zwischen 9 Uhr und 16 Uhr) die Seitenscheiben mehrerer Autos ein, welche in einem Parkhaus in der Hemshofstraße abgestellt waren. Das Fahrzeuginnere wurde in allen PKW durchwühlt. Entwendet wurde nach jetzigem Kenntnisstand jedoch nichts. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

