POL-CUX: Verkehrsunfall in Langen - Fahrzeugführer leicht verletzt - hoher Sachschaden

Cuxhaven (ots) - Cadenberge. Am gestrigen Mittwoch (25.01.2023) drang ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Habichtskamp in Cadenberge ein. Der Täter entwendete hierbei unter anderem einen Tresor und Bargeld. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Hemmoor (Telefon 04771 6070) zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cuxhaven ...

mehr