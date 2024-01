POL-PDLD: Kandel - alkoholisierter Autofahrer rammt Verkehrsinsel

Lingenfeld (ots) - Am vergangenen Wochenende haben bislang unbekannte Täter ein Gartenhaus auf dem Campingplatz in Lingenfeld aufgebrochen. Daraus entwendeten sie diverse Gegenstände. Der Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Die Polizei Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter ...

