POL-PDLD: Lingenfeld - Einbruch in Gartenhaus

Niederotterbach (ots) - Bereits in der Nacht von 29.12. auf 30.12.2023, versuchten unbekannte Täter in einen Lagerraum in der Hauptstraße 8 in Niederotterbach einzudringen, was allerdings nicht gelang. Es entstand ein minimaler Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu dem versuchten Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in ...

