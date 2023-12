BPOL NRW: Zugbegleiter im RE 34 angegriffen - Bundespolizei ermittelt

Dortmund (ots) - Am gestrigen Nachmittag (30. November) kontrollierten Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen eine Frau. Eine Staatsanwaltschaft ließ bereits nach ihr fahnden. Ein Familienangehöriger bewahrte sie schlussendlich vor dem Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt über die Weihnachtsfeiertage. Gegen 16:45 Uhr wurde eine 41-Jährige bei der ...

mehr