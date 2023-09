Polizei Hagen

POL-HA: Mann fährt alkoholisiert und mit platten Reifen Auto

Hagen-Dahl (ots)

Samstag (16.09.) gegen 0.30 Uhr war ein 61-Jähriger nach einem Kneipenbesuch auf der Dahler Straße mit einem Toyota unterwegs. Der Hagener fuhr in Fahrtrichtung Priorei und hielt nach dem Ortsausgangsschild "Dahl" im Bereich einer Kurve auf dem Standsteifen an. Sein Auto hatte platte Vorderreifen, sodass der Mann auf den Felgen gefahren war. Eine Streifenwagenbesatzung wurde auf den Mann aufmerksam und kontrollierte ihn. Der 61-Jährige roch stark nach Alkohol, lallte und schwankte so stark, sodass er sich an dem Toyota festhalten musste. Er gab an, dass er in einer Kneipe in Eilpe vier Bier getrunken habe und nun auf dem Weg nach Hause ist. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Der Hagener musste eine Blutprobe abgeben, die Einsatzkräfte stellten seinen Führerschein sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Aufgrund der stark beschädigten Reifen fuhren die Polizisten die Fahrtstrecke des Mannes ab, um auszuschließen, dass er in einen Unfall verwickelt war. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell