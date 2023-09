Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung vor Schnellrestaurant

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Samstag, 16.09.2023, hielten sich zwei 18-Jährige und ein 16-Jähriger gegen 22 Uhr auf dem Gelände eines Schnellrestaurants an der Herdecker Straße auf. Einer der 18-Jährigen wurde von einem ihm unbekannten Mann angesprochen, der etwas mit ihm zu klären habe. Es entwickelte sich ein Streitgespräch. Währenddessen versammelten sich mehrere junge Männer um beide. Der Streit eskalierte, als der Unbekannte den 18-Jährigen schubste und ihn mit der flachen Hand in das Gesicht schlug. Die zwei Bekannten des Opfers eilten hinzu, wurden jedoch von der Menschengruppe bedroht und weggeschubst. Es gelang den zwei Heranwachsenden und dem 16-Jährigen, sich in ihren PKW zu flüchten und wegzufahren. Als sie wenig später zum Restaurant zurückkehrten, waren die Täter bereits verschwunden. Der Schläger war zirka zwei Meter groß, komplett schwarz gekleidet und trug einen Mittelscheitel. Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

