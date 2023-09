Polizei Hagen

POL-HA: 19-Jähriger möchte Autos überholen und verliert Kontrolle über sein Auto

Hagen-Wehringhausen (ots)

Samstag (16.09.) gegen 17.45 Uhr verlor ein 19-Jähriger die Kontrolle über seinen Daimler und stieß daraufhin mit einer Straßenlaterne zusammen. Der Mann war auf der Wehringhauser Straße auf der Linksabbiegerspur unterwegs und wollte in Richtung Hauptbahnhof fahren. Zeugen gaben an, dass der Mann versuchte andere Verkehrsteilnehmer auf der mittleren und rechten Spur zu überholen, als die dortige Ampel auf Grün wechselt. Der Hagener habe dabei die Kontrolle über das Auto verloren, fuhr er auf eine Verkehrsinsel auf und prallte gegen die Laterne. Die Fassung der Lampe fiel dabei auf den Citroen eines 50-Jährigen. Der Mann aus Wassenberg wartete zu dieser Zeit an einer roten Ampel in Fahrtrichtung Haspe. Der 19-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Daimler war so stark beschädigt, dass von einem Totalschaden auszugehen ist. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 10.850 Euro. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell