Polizei Hagen

POL-HA: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hagen (ots)

Am 16.09.2023, zwischen 13.00 Uhr und 17.50 Uhr kam es in der Pelmkestraße in Hagen Wehringhausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 58jährige Nutzer stellte sein Firmenfahrzeug im genannten Zeitraum parkend ab und als er zum Fahrzeug zurückkehrte, fand er Beschädigungen im Bereich der Fahrertür vor. Bei der Inaugenscheinnahme des Schadens konnten 2 Dellen sowie ein beschädigtes Außenspiegelgehäuse festgestellt werden. Der Schaden wird auf ca. 4000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an, Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen. (TF)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell