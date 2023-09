Polizei Hagen

POL-HA: verdächtige Person in der Lützowstraße

Hagen (ots)

Am 16.09.23 gegen 21.40 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Hagen Kenntnis über eine verdächtige Person, die auffällig in geparkte Pkw hineinschauen sollte. Die eingetroffenen Beamten konnten vor Ort eine Person feststellen, auf die die Personenbeschreibung zutraf. Bei der Kontrolle konnte bei der 35jährigen Person starker Cannabisgeruch festgestellt werden. Die Person wurde entsprechend durchsucht und dabei konnten 2 Druckverschlusstütchen mit augenscheinlich Betäubungsmitteln festgestellt werden, diese wurden sichergestellt. Der Verdacht des Pkw-Aufbrechers erhärtete sich jedoch nicht, sodass die Person vor Ort entlassen wurde. Es konnten im Bereich keine aufgebrochenen Fahrzeuge festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. (TF)

