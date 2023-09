Polizei Hagen

POL-HA: Respektloser 19-Jähriger baut Unfall unter Alkoholeinfluss - Beifahrer verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Sonntag, 17.09.2023, fuhr ein Opel mit überhöhter Geschwindigkeit gegen 17 Uhr die Norwich-Brücke in Richtung Bahnstraße entlang. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, prallte gegen den Bordstein und anschließend gegen eine Laterne. Eine Zeugin verständigte die Polizei. Der 19-Jährige verhielt sich den Beamten gegenüber respektlos. Er bestätigte den Konsum von Alkohol und Drogen. Sollte ihm sein Führerschein abgenommen werden, würde er sich einen gefälschten besorgen. Sein Atemalkoholwert betrug fast 1,1 Promille. Ein Drogentest verlief positiv auf Cannabis. Die Polizisten ließen dem 19-Jährigen zwei Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher. Im späteren Verlauf rief ein 21-Jähriger einen Rettungswagen. Es stellte sich heraus, dass er als Beifahrer in dem Opel gesessen und sich bei dem Unfall verletzt hatte. Die genauen Umstände des Unfalls werden jetzt durch das Verkehrskommissariat ermittelt. (hir)

