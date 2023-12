Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ortungs-App führt zu Diebesgut - Bundespolizei stellt 63-Jährigen

Essen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (30. November) soll ein zunächst Unbekannter das Handgepäck einer jungen Frau in Essen gestohlen haben. Gemeinsam mit der Polizei Essen durchsuchten die Bundespolizisten die Wohnung des Diebes.

Gegen 14:30 Uhr soll ein Mann am Bahnhof Essen-Altenessen West den Rucksack einer 22-Jährigen entwendet haben. Die junge Frau wandte sich telefonisch an die Bundespolizeiwache im Essener Hauptbahnhof. Dabei gab die vietnamesische Staatsbürgerin an, dass sie das Stehlgut orten könne und dieses sich in Essen in einer Wohnsiedlung mit Mehrfamilienhäusern befinde. Vor Ort betraten die Bundespolizisten mit der Geschädigten das Haus, in dem sich das Diebesgut befinden soll. Mit Hilfe einer Tonabgabe der im Rucksack befindlichen Kopfhörer konnte eine Wohnung ausfindig gemacht werden.

Die Beamten klingelten mehrfach an der Wohnungstür, welche nicht geöffnet wurde. Auch konnten diese keine Geräusche aus der Wohnung wahrnehmen. Die Polizisten kontaktierten einen Richter des Amtsgerichts Essen, welcher einer Wohnungsdurchsuchung zustimmte. Gemeinsam mit Einsatzkräften der Polizei Essen konnte schließlich das Diebesgut in der Wohnung aufgefunden werden. Es handelt sich dabei um eine Schadenshöhe von 2.300 Euro.

Vor dem Haus stellten Bundespolizisten einen Mann fest, welcher diese zuvor beobachtet hatte und sich auffällig verhielt. Die Beamten kontrollierten den 63-Jährigen und identifiziert ihn als Wohnungsinhaber. Einsatzkräfte der Polizei Essen fertigten Lichtbilder von dem Deutschen und nahmen dessen Fingerabdrücke.

Die geschädigte Essenerin erhielt ihren gestohlenen Rucksack samt Inhalt zurück. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls gegen den Essener ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell