POL-OG: Rheinau, Freistett - Baumaterial gestohlen, Hinweise erbeten

Achern (ots) - Der Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Omerskopfstraße hat am Samstagnachmittag zu einem Feuerwehr-, Rettungsdienst und Polizeieinsatz geführt. Die Bewohner konnten das Gebäude verlassen, wurden aber von Kräften des Rettungsdienstes mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte eine sich in einem Ausnahmezustand befindliche Bewohnerin für den Brandausbruch gegen 14 Uhr ...

