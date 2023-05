Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 17-Jährige in Groß Buchholz von Auto erfasst und schwer verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Im hannoverschen Stadtteil Groß Buchholz hat in der Nacht zu Montag, 01.05.2023, eine Fußgängerin beim Zusammenstoß mit einem Auto schwere Verletzungen erlitten. Die 17-Jährige überquerte die Klingerstraße bei Rotlicht. Eine 63 Jahre alte Autofahrerin erfasste die Jugendliche mit ihrem Fahrzeug. Wer kann Hinweise zum Unfall geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover verließ die 17-Jährige am Montagmorgen gegen 0:50 Uhr die Stadtbahn an der Haltestelle Klingerstraße und betrat zunächst bei Grünlicht die Podbielskistraße, um diese in südliche Richtung zu überqueren. Auf halbem Wege verließ die Fußgängerin aus bislang unbekannten Gründen jedoch die dafür vorgesehene Furt und bog nach links in den Kreuzungsbereich von Podbielskistraße und Klingerstraße ab. Als sie letztere ebenfalls, nun jedoch bei rot geschalteter Fußgängerampel, in Richtung Klingerplatz überqueren wollte, näherte sich eine 63-Jährige mit ihrem Pkw aus Richtung Weidetorkreisel. Das Auto erfasste die Fußgängerin kurz darauf und schleuderte diese zu Boden.

Die 17-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus kam und dort notoperiert werden musste. An dem Fahrzeug entstand zudem ein Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell