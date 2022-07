Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorfahrt genommen - Mitfahrerin in Bus durch Sturz schwer verletzt - Zeugen gesucht!

Northeim (ots)

Northeim, Bushaltestelle Albert-Schweitzer-Weg (Helios Klinik Northeim) Freitag, 01.07.2022, 10:45 Uhr

NORTHEIM(da) - Wie jetzt erst nachträglich bekannt wurde, ist bereits am Freitagvormittag (01.07.2022) gegen 10:45 Uhr eine 49-Jährige Businsassin bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Bushaltestelle an der Heliosklinik Northeim schwer verletzt worden.

Ein 31-jähriger Busfahrer war gerade von der Bushaltestelle am Klinikum losgefahren, als ein bislang unbekannter PKW-Fahrer plötzlich aus der Zufahrt der Notaufnahme anfuhr und dem Bus die Vorfahrt nahm. Der Busfahrer bremste stark ab und konnte eine Kollision vermeiden. Durch das Bremsmanöver stürzte die Northeimerin jedoch und verletzte sich. Der PKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Der Bus setzte seine Fahrt zunächst fort und auch die Frau stieg eine Haltestelle später aus, um sich ärztlich versorgen zu lassen. Sie musste jedoch später stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Der PKW -vermutlich ein grauer Ford Hochdachkombi - hatte bereits zuvor verbotswidrig in der Bushaltestelle gestanden und wurde durch den Busfahrer aufgefordert, die Bushaltestelle zu räumen. Daraufhin setzte der Fahrer in die Einfahrt zur Notaufnahme zurück und fuhr später genau in dem Moment los, als der Bus die Einfahrt passieren wollte.

Insbesondere aufgrund dieses Umstands wurde die ganz Situation möglicherweise durch Passanten beobachtet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter Telefon 05551-70050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell