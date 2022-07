Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Telefonbetrug- Polizei Northeim warnt vor Betrügern, die sich als Europol oder Interpol-Mitarbeitende ausgeben

Northeim (ots)

NORTHEIM (köh) - Immer wieder geben sich Betrüger am Telefon als Mitarbeitende von Interpol oder Europol aus und erbeuten durch geschickte Gesprächsführung Bargeld von den Geschädigten.

So erhielt auch eine Northeimerin gestern einen Anruf von einen angeblichen Interpol-Mitarbeitenden, der sie unter dem Vorwand eines Identitätsdiebstahles aufforderte, ihr Bargeld von ihrem Konto auf Google-Play-Karten zu laden, um so einer Sperrung ihres Bankkontos zu umgehen. Durch die professionelle und schlüssige Gesprächsführung des Betrügers, kam die Geschädigte der Aufforderung nach und gab die Gutscheincodes der Karten am Telefon heraus. Der dadurch entstandene Vermögensschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Northeim warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Folgen Sie keinen Aufforderungen am Telefon und legen Sie sofort auf. Lassen Sie sich in keinerlei Gespräche verwickeln und schon gar nicht unter Druck setzen. Fragen Sie bei der eigenen Hausbank oder der örtlichen Polizeidienststelle nach und lassen Sie sich nicht von dem Anrufer verbinden.

Weitere Informationen zu dieser und anderen Betrugsmaschen am Telefon erhalten Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-im-namen-von-europol-oder-interpol/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell