Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Falsche Polizeibeamte haben Erfolg

Ellerstadt (ots)

Am Freitag, den 05.05.2023 zwischen 12:30Uhr-13:00Uhr kam es zu einem Betrug durch falsche Polizeibeamte in Ellerstadt. Der 85-jährige Geschädigte aus Ellerstadt wurde durch einen unbekannten, falschen Polizeibeamten telefonisch kontaktiert. Hierbei wurde ihm am Telefon erzählt, dass der Sohn des Geschädigten einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Hierbei sollen auch zwei Personen schwerstverletzt worden sein. Der Sohn des Geschädigten säße nun im Gefängnis. Der falsche Polizeibeamte forderte den Geschädigten auf, eine Kaution von insgesamt 100.000EUR zu bezahlen, um seinen Sohn aus dem Gefängnis zu befreien. Der 85-jährige konnte insgesamt ca. 10.000EUR in bar aufbringen. Kurze Zeit später erschien tatsächlich eine weitere weibliche Täterin als Botin vor der Haustür des Geschädigten und nahm das Bargeld entgegen. Danach entfernte sich die Täterin fußläufig in unbekannte Richtung.

Wer kann Hinweise zu der unbekannten weiblichen Täterin machen? Bitte melden Sie sich bei der Polizei Bad Dürkheim.

