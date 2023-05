Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfallstatistik 2022

BAD DÜRKHEIM (ots)

Mit 1349 Verkehrsunfällen im Jahr 2022 registrierte die Polizeiinspektion Bad Dürkheim genau einen Verkehrsunfall weniger als im Vorjahr. Das geht aus der neuen Verkehrsunfallstatistik 2022 hervor, die sie ab heute über die Internetseite der PI Bad Dürkheim abrufen können: https://s.rlp.de/Oo-1P

Im Jahr 2022 sind zwei tödliche Verkehrsunfälle mit zwei getöteten Personen zu beklagen gewesen. Die Zahl der Schwerverletzten ging um 14 % zurück. Mit 158 Leichtverletzten gab es einen Anstieg von 31 % in diesem Bereich.

Ein weiterer Anstieg der Fallzahlen konnte bei Verkehrsunfällen mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort um 12 % registriert werden. Erfreulicherweise stieg die Aufklärungsquote hier auf 48 %.

Die Verkehrsunfallzahl im Bereich der Risikogruppe Kinder stieg im Vergleich zum Vorjahr von 8 auf 26 an, wodurch auch mehr Kinder verunglückten.

Im Bereich der Risikogruppen Senioren über 65 und Senioren über 75 erhöhte sich die Zahl der Verkehrsunfälle ebenfalls um 13 %. Die Verkehrsunfälle in der Risiko-gruppe der Fahrrad- und Pedelec-Fahrenden stieg leicht um 7,7 %.

Im Gegensatz hierzu ist bei den Verkehrsunfallzahlen der Risikogruppen Junge Fahrende (- 8 %), Schwerverkehr (- 14,5 %) und Motorisierte Zweiräder (- 2,3 %) ein Rückgang festzustellen. Die Unfallursachen Abstand und Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren waren die beiden häufigsten Unfallursachen für die insgesamt 1349 Verkehrsunfälle.

Während in den letzten Jahren im Bereich der Unfallursachen Alkohol und Drogen allgemein niedrige Werte erreicht wurden, konnte in diesem Jahr ein deutlicher Anstieg verzeichnet werden. Die Unfallursachen Geschwindigkeit, Überholen und Vorfahrt spielen in der Gesamtbetrachtung weiterhin eine sekundäre Rolle.

Die Anzahl der Wildunfälle sank im Vergleich zum Vorjahr um 16,5 %.

Die Anzahl der Verkehrsunfälle soll, unter anderem durch gezielte Verkehrsüberwachung und Präventionsmaßnahmen auf niedrigem Niveau gehalten werden. Ein besonderes Augenmerk soll hierbei auf die schwächeren Verkehrsteilnehmer gelegt werden.

