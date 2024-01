Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf/Georgsmarienhütte: Mit 128% Überladung auf der Autobahn unterwegs - Polizei zog Kleintransporter aus dem Verkehr (Foto)

Am frühen Dienstagabend zogen Beamte des Zentralen Verkehrsdienstes einen Kleintransporter aus dem Verkehr, der wie sich im Laufe der Kontrolle herausstellte, hoffnungslos überladen war. Die wachsamen Polizisten wurden gegen 18 Uhr auf der A30 in Höhe der Gemeinde Bissendorf auf das Fahrzeug aufmerksam und hatten zu diesem Zeitpunkt bereits einen Verdacht. Dieser bestätigte sich wenig später auf einer Fahrzeugwaage in Georgsmarienhütte. Unfassbare 8000 Kilogramm Gesamtgewicht zeigte das Gerät für den 3,5 Tonner an, welches einer Überladung von 4500 Kilogramm entspricht. Auf der Ladefläche fanden die Beamten Fahrzeugteile für britische Autohersteller. Die Polizisten untersagten dem Fahrer der Weiterfahrt, erst nach erfolgter Umladung darf der Mann seine Reise fortsetzen. Zudem leiteten die Ordnungshüter mehrere Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren, u.a. gegen die Speditionsfirma ein. Das Bußgeld für den Fahrer betrug knapp 500 Euro.

