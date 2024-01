Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Brand eines Mehrfamilienhauses- eine Person verletzt

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 05.10 Uhr kam es zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, nachdem in einem 5- stöckigen Mehrfamilienhaus am "Eschenweg" ein Feuer ausgebrochen war. Durch Bewohner des Hauses wurde zunächst ein lauter Knall im Dachgeschoss und kurz darauf eine Rauchentwicklung im Treppenhaus wahrgenommen. Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehr traf rasch am Einsatzort ein und begann unverzüglich mit der Evakuierung des Gebäudes. Das Feuer im 5. OG konnte schließlich durch die Berufsfeuerwehr Osnabrück und der Freiwilligen Feuerwehr Osnabrück-Haste erfolgreich bekämpft werden. Nach ersten Ermittlungen zufolge, kam es in einem Gemeinschaftswaschraum im 5. OG zu einem technischen Defekt eines Geräts, wodurch das Feuer entfacht wurde. Ein Bewohner wurde leicht verletzt mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Die brandbetroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Den betroffenen Personen wurde eine Notunterkunft durch die Stadt Osnabrück zugewiesen. Nach ersten Einschätzungen beläuft sich der Schaden auf ca. 100.000 Euro. Die Polizei nahm unverzüglich die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort. In dem Zeitraum der Löscharbeiten kam es zu keinerlei Störungen des Verkehrsraumes.

