POL-OS: Osnabrück: Vollbrand eines Reihenhauses- Keine Person verletzt

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag gegen 15:51 Uhr kam es zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei, nachdem in einem Reihenhaus am "Gartlager Weg" ein Feuer ausgebrochen war. Ein 13-jähriger Junge nahm plötzlich Rauchgeruch im 1.OG des Hauses wahr sowie einen Knall aus dem Heizungsraum. Er flüchtete daraufhin durch ein derweil verrauchtes Treppenhaus nach draußen und meldete sich bei einem Nachbar. Dieser alarmierte anschließend die Feuerwehr. Die Feuerwehr traf rasch am Einsatzort ein und begann sofort mit den Löscharbeiten. Das Feuer wurde durch Kräfte der Osnabrücker Berufsfeuerwehr sowie der freiwilligen Feuerwehr Schinkel erfolgreich bekämpft. Der 13- Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Für eine im Haushalt lebende Katze kam jedoch jede Hilfe zu spät. Diese verstarb in Folge des Brandes. Das brandbetroffene Haus war nach den Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Nach ersten Einschätzungen beläuft sich der Schaden auf ca. 150.000 Euro. Die angrenzende Doppelhaushälfte wurde durch den Brand glücklicherweise nicht beschädigt. Die Polizei nahm unverzüglich die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort. Für den Zeitraum der Löscharbeiten wurde der "Gartlager Weg" gesperrt, was jedoch nicht zu Beeinträchtigungen führte.

